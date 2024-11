Tpi.it - Eva Longoria lascia gli Usa dopo la vittoria di Trump: “Diventerà un luogo spaventoso”

Evagli UsaladiEvahato gli Stati Uniti e ora vive tra Messico e Spagna: lo ha rivelato l’attrice in un’intervista spiegando come, ladi Donaldalle elezioni presidenziali, abbia in qualche modo confermato la sua decisione di allontanarsi dagli Usa.Intervistata da Marie Claire, l’interprete ha dichiarato: “La parte scioccante non è tanto che abbia vinto. Il fatto è che un criminale condannato che sputa così tanto odio possa occupare l’ufficio più importante del Paese”. Secondo Evagli Usa con la presidenzadiventeranno “un”.“Ho vissuto tutta la mia vita adulta a Los Angeles, ma anche prima della pandemia le cose stavano cambiando. Poi è arrivato il Covid e ha spinto ogni cosa oltre il limite – ha aggiunto l’attrice – Sono privilegiata, posso scappare e andare da un’altra parte.