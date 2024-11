Lanazione.it - "Eri un combattente. Non arretravi di un passo"

. Se dovessi trovare un aggettivo per descriverti, Marco, direi. E se c’è una cosa che in questi anni mi hai insegnato è stata proprio quella di non arrendersi mai. Combattere sempre, non arretrare di un. Non mollare di un centimetro. C’è un ricordo che mi rintrona in testa da quando ho saputo che non ci sei più. Sei tu, sempre sorridente, ma col fisico provato, che al ritorno dall’ospedale mi guardi con quella tua aria impertinente e mi dici "oh boss, non muoio nemmeno stavolta". Mi sarebbe piaciuto sentirtelo dire ancora Marco. Accidenti, se mi sarebbe piaciuto. Vent’anni di conoscenza, almeno una quindicina di amicizia. E come tutte le amicizie siamo andati d’accordo e ci siamo scontrati, alcune volte pure in modo aspro. Un certo modo di far politica, a un certo punto, ha provato a dividerci.