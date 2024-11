Lanazione.it - Elezioni regionali in Umbria, il duello Tesei-Proietti: leader nazionali in campo per la chiusura della campagna

Perugia, 15 novembre 2024 – I big tutti schierati inper laelettorale in. L’imperativo è mostrare compattezza granitica in vista del testa a testa tra la presidente uscente Donatellae la sindaca di Assisi, Stefania. Ieri sera, all’Auditorium di San Francesco al Prato a Perugia sono arrivati tutti idel centrodestra per sostenere. Sul palco la premier Giorgia Meloni con Matteo Salvini, Antonio Tajani, Maurizio Lupi e il sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Meloni non lesina attacchi: “Quando siamo arrivati al governo la sinistra – che ha come unica arma quella di gettare sempre fango sull’avversario perché se non puoi essere presentabile rendi impresentabile l’avversario – ha detto che sarebbe accaduto di tutto. Anche le cavallette!”.