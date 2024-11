Iodonna.it - Dopo sette anni di attesa, finalmente sono stati aggiornati i tariffari per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica

Leggi su Iodonna.it

un’di oltre, l’Italia si prepara a dare concretezza ai “nuovi” LEA, i Livelli Essenziali di Assistenza, varati nel 2017. L’aggiornamento deiper ledi, entrerà in vigore il 30 dicembre, segnando un passo avanti significativo per il sistema sanitario nazionale. Osteoporosi, a Milano il primo centro italiano per cure personalizzate e ricerca avanzata X Nuovi LEA, un passo avanti per l’assistenza sanitariaFrutto di una lunga trattativa tra le Regioni e il Ministero della Salute, l’obiettivo principale della revisione è garantire a tutti i cittadini italiani l’accesso asanitarie omogenee e al passo con le innovazioni scientifiche, superando le disomogeneità territoriali.