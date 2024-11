Delmastro replica alle polemiche per le frasi sulla nuova auto blindata del 41-bis | È alla mafia che non diamo respiro – Il video

Leggi su Open.online

«Come noi non lasciamo respirare chi sta dietro a quel vetro oscurato è per me un’intima gioia». Queste parole, pronunciate dal sottosegretarioGiustizia AndreaDelle Vedove durante la presentazione delle nuoveblindate della polizia penitenziaria, arrivano dopo un climax retorico. Di certo, più che di tono istituzionale, è un discorso che viene (decisamente troppo) dpancia. «Sarò forse anche infantile, un po’ fanciullesco, ma l’idea di vedere sfilare questo potente mezzo che dà prestigio, con il Gruppo Operativo Mobile sopra», ha detto durante la presentazione ufficiale a Roma delle 36 nuove SsangYong Rexton Dream e-XDi220. Vale a dire l’vettura per il trasporto dei detenuti in regime di 41-bis, con tanto di finestrini scuri, cellula detentiva interna, telecamere, geolocalizzazione,rme perimetrale e blocca porte gestibili da console.