Cyberbullismo e bullismo | prevenzione e formazione all’evento Red Flag ad Ascoli Piceno

Il 65% dei giovani ha dichiarato di essere stato vittima di violenze, di cui il 63% legate altradizionale e il 19% al. Questi dati emergono da un’indagine condotta dall’Osservatorio di Terre des Hommes e OneDay, in collaborazione con la community ScuolaZoo. Il fenomeno delrappresenta una sfida crescente nell’era digitale, alimentato dall’uso intensivo della tecnologia, che influisce gravemente sulla salute mentale delle vittime con conseguenze come insonnia, ansia e depressione.L’evento “Red” al Teatro dei FilarmoniciGiovedì 14 novembre, presso il Teatro dei Filarmonici di, si è svolto l’evento “Red”, volto a sensibilizzare studenti, istituzioni e famiglie sull’urgenza di contrastare il. La dirigente scolastica Francesca Camaiani, del polo ISC Don Giussani, ha sottolineato il ruolo chiave della scuola, grazie alla legge 71/2017, prima normativa in Europa a introdurre il termine “”: “L’Italia è stato il primo paese europeo ad introdurre il terminegrazie alla legge 71/2017.