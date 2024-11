Lapresse.it - Cinema, la leonessa Elodie ruggisce per ‘Musafa il re leone’

“Mi sono sempre sentita un cucciolo di leone, pensando che aggredire fosse la prima cosa per difendersi ma ora sto imparando a gestire quanto viene dall’esterno”.racconta l’ultimo periodo di quella che definisce “una carriera assurda” dal palco del ‘The spaceModerno’ di Roma dove è stato proiettato il footage di: il re, prequel targato Disney del classico del 1994 in uscita nelle sale italiane il 19 dicembre.La pellicola narra le origini e l’ascesa al trono del papà di Simba, il suo incontro con il fratello adottivo e futuro villain Scar (che scopriamo chiamarsi in realtà Taka), riportando sul grande schermo personaggi storici del franchise e introducendone di nuovi.presta la voce nella versione italiana a Sarabi, destinata a diventare la compagna di Musafa e la madre di Simba.