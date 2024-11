Gaeta.it - Boulaye Dia, attaccante della Lazio, colpito da malaria durante il ritiro con la nazionale senegalese

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterDia,, sta vivendo una situazione preoccupante dopo aver contratto lailcon ladel Senegal. Il calciatore, che ha recentemente attirato l’attenzione per le sue prestazioni in campo, è ora sotto osservazione a Dakar, mentre i suoi compagni di squadra sono partiti per Bamako per affrontare le prossime sfide. Gli esami medici che seguiranno definiranno se sarà possibile il suo rientro a Roma per continuare le cure e il recupero. La Federazioneha rilasciato un comunicato ufficiale riguardo alla condizione del giocatore, specificando che l’attacco sembra essere di lieve entità.Condizioni di salute diDia e sintomiAttualmente,Dia sta bene e i sintomi che accusa sono simili a quelli di una comune influenza.