Bollicine d’autore e grandi vini per i piatti dello chef

Il Winter Garden offre un’atmosfera intima e raffinata, dove gli ospiti possono gustare i menù studiati dall’ExecutiveGentian Shehi, in abbinamento ai miglioriprovenienti dalla ricca cantina dell’hotel. La selezione deiinclude etichette di culto della Toscana e una vasta scelta dinazionali ed internazionali. Il Winter Garden offre anche circa 40 tipologie di champagne, oltre a interessantibiodinamici di produttori italiani ed esteri.Shehi propone agli ospiti nazionali ed internazionali di The St. Regis Florence una cucina gourmet connotata da una forte influenza della cultura gastronomica toscana abbinata, che si rinnova in continuazione per incontrare i gusti della clientela. Nell’approcciarsi alla creazione di nuoviper il menù,Shehi sceglie materie prime di eccellente qualità.