Lanotiziagiornale.it - “Basta politica dei due forni, la maggioranza Ursula non esiste più”: parla Palmisano (M5S)

Valentina, euromentare del Movimento 5 Stelle, il braccio di ferro tra Socialisti e Popolari sulla vicepresidenza esecutiva della Commissione a Raffaele Fitto manda in frantumi la?“Lanonpiù. I Socialisti dovrebbero prendere atto che il PPE ha rinnegato le sue radici europeiste e preferisce unire i propri voti con i neo-fascisti di AFD o del partito di Orban. Dall’inizio della legislatura c’è stata una vera e propria escalation di questo slittamento a destra del PPE, l’ultimo proprio ieri in occasione del voto sulla legge contro la deforestazione dove per soli tre voti sono passati gli emendamenti del PPE che annacquano gli obiettivi del testo votato nella precedente legislatura. L’Europa è flagellata da una alluvione dopo l’altro e le priorità della destra è quella di combattere i provvedimenti che le prevengono.