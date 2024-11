Metropolitanmagazine.it - Abbiamo incontrato Barry Jenkins, Elodie e Marinelli per Mufasa e ci hanno raccontato il film

Leggi su Metropolitanmagazine.it

A trent’anni di distanza da Il Re Leone, uscito nel 1994, il regista premio Oscardirige– Il Re Leone, prequel del capolavoro targato Disney. Lo fa attraverso le nuove tecnologie di computer grafica, in continuità con il remake “Live Action” (se così possiamo definirlo) dell’iconicosu Simba e la sua ascesa a Re.– Il Re Leone uscirà nelle sale il 19 dicembre con Disney e racconta l’infanzia e l’ascesa del piccolo re ponendo l’attenzione sul rapporto con il giovane principe Taka (colui che poi diventerà Scar). “Ho dedicato più di quattro anni della mia vita alla realizzazione del. Parla di famiglia, del senso della comunità e di come si elabora un lutto. Tutti temi che reputo fondamentali per i bambini, il pubblico a cui è destinato il. Ringrazio Disney per avermi dato la possibilità di realizzare” ha detto il regista premio Oscar.