Lapresse.it - Venezia: con auto finisce fuori strada, muore 24enne

Milano, 14 nov. (LaPresse) – Un ragazzo di 24 anni ha perso la vita in un incidentele avvenuto in via Granatieri, a Cavallino Treporti, in provincia di. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Jesolo che hanno messo in sicurezza l’e hanno estratto dalle lamiere le due persone a bordo. Nulla da fare per il, deceduto nonostante i tentativi di soccorso, mentre la seconda persona a bordo è stata affidata alle cure del personale sanitario. Sul posto anche i carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente.