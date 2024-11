Puntomagazine.it - “Una famiglia normale”, il nuovo romanzo di Anna Maria Lella

con “Una” ci porta in una crime story tratta da un fatto di cronaca realmente accaduto in Italia nel 2001Casa editrice: PAB EditoreCollana: La banda BassottiGenere: Narrativa/CrimePagine: 250Prezzo: 16,00 €“Una” diè un’opera di narrativa crime tratta da una storia realmente accaduta in Italia nel 2001; è facile intuire di quale caso di cronaca si stia parlando già dalle prime pagine del.La protagonista e voce narrante è Elisa, ora trentasettenne, che ripercorre gli eventi che l’hanno portata, ventuno anni prima, a uccidere sua madre e il suo fratellino insieme al suo fidanzato Oscar.Per esigenze narrative l’autrice ha cambiato i nomi dei personaggi e dei luoghi ma ha mantenuto intatte le loro iniziali; nell’opera è un’Elisa adulta che ricorda la sé stessa adolescente, e che narra al lettore del disagio che provava e dell’oscurità che la avvolgeva.