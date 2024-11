Liberoquotidiano.it - Ucraina: per investitori Trump porrà fine alla guerra, balzo per titoli Stato Kiev/Adnkronos

Londra, 14 nov. () - Idiucraini hanno registrato un'impennata del loro valore, dovuta al fatto che gliscommettono che la nuova amministrazione statunitense spingerà per una rapida conclusione dellacon la Russia. Le obbligazioni in dollari sono aumentate del 12 per cento nell'ultimo mese - scrive il Financial Times - nella previsione che la rielezione di Donaldporterà a un cessate il fuoco e rafforzerà la capacità dell'di rimborsare i creditori.L'aumento del valore deidiucraini arriva mentre le scommesse relativenuova amministrazione hanno travolto i mercati finanziari globali nelle ultime settimane.ha affermato chein"entro un giorno" dal suo ritornoCasa Bianca, anche se non ha fornito dettagli su come ciò verrà realizzato.