Turismo a Bergamo | 21 milioni di visitatori da gennaio ad agosto più della metà dall’estero

Bergamonews.it - Turismo a Bergamo: 2,1 milioni di visitatori da gennaio ad agosto, più della metà dall’estero

Le presenze turistiche in Lombardia continuano a crescere: il trend positivo coinvolge anchee il suo territorio, dove si registra anche la prevalenza di stranieri.A dirlo sono i numeri: nel 2024, considerato il periodo daad2024, le presenze complessive sono di 2,1di cui il 53,5% provenienti da oltre confine.I turisti stranieri che hanno visitato la Lombardia provengono principalmente da alcuni paesi europei e da Stati Uniti e Cina. In particolare, per il territorio bergamasco, la Polonia si conferma il principale paese di provenienza, con oltre 166.000 presenze, pari al 12,9% del totale dei turisti stranieri nella regione. Subito dopo, troviamo la Francia, che rappresenta il 5,4% del totale, con circa 89.600 presenze. Anche il Regno Unito si distingue, con circa 68.