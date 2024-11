Zonawrestling.net - TNA: Mike Bailey rimosso dalla pagina web del roster, futuro in AEW?

Leggi su Zonawrestling.net

arrivò in TNA sul finire del 2021 diventando poi membro dela tempo pieno a partire dal 2022. Durante questa sua run la conquista dell’X-Division Title per 3 volte. Secondo le ultime indiscrezioni il suo contratto è in scadenza a fine anno e ora arrivano ulteriori novità a riguardo. Il“Speedball” sembra lontanoTNA.?Sembra che ildisia lontanoTNA. Secondo quanto riportato da Ringside News, il canadese è statoweb deldella federazione e ciò fa pensare ad una sua imminente partenza. Ciò alimenta le speculazioni sul suo possibile approdo in, alla corte di Tony Khan. Ricordiamo cheha recentemente passato di mano l’X-Division Title a favore di Moose in occasione dell’episodio di Impact del 7 novembre.