Donnapop.it - Stefano De Martino furioso con Luigi Esposito per la sua imitazione allo Gialappa Show: ecco la sua reazione

Leggi su Donnapop.it

Chi segue loavrà sicuramente notato l’che fadiDe, oggi conduttore di Affari Tuoi.Secondo il settimanale Oggi, fra i corridoi di Viale Mazzini si parla di quanto il conduttore sia risentito circa gli sketch del comico alle sue spalle. Cosa ha detto l’ex marito di Belen Rodriguez?A quanto pare, se per il pubblico l’di Deda parte diè esilarante, per il diretto interessato l’interpretazione del membro del duo Gigi e Ross sarebbe grottesca.Dereagisce all’dicopiaDee ne fa un’molto fedele all’originale: nei video dellosi vede il comico interpretare l’ex marito di Belen, sempre molto avvenente, elegante e vestito ad hoc per evidenziare il suo fisico statuario e un Lato B da invidia.