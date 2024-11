Metropolitanmagazine.it - Sandro Veronesi, chi è la seconda moglie Manuela Cavallari

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è legato alla, sposata in seconde nozze: dalla loro unione sono arrivati i figli Nina e Zeno., chi è laStasera lo scrittore sarà tra gli ospiti di Splendida Cornice, show condotto da Geppi Cucciari in onda stasera a partire dalle 21 su Raitre. Nel passato sentimentale del due volte vincitore del Premio Strega, c’è un primo matrimonio dal quale sono arrivati i primi tre figli maschi dell’autore di Caos Calmo. Le nozze si sono concluse per cause che non sono state rese note. Sulle pagine de L’Avvenire aveva svelato sul primo matrimonio ed i figli: “Tutto si potrà dire di me ma certo il mio sforzo personale con i figli c’è stato e c’è. Quando mi sono separato dalla mia prima, per esempio, ho cercato di stare vicino a loro anche rinunciando a fare i weekend fuori casa perché credo che l’assenza in questi casi equivalga a una fuga.