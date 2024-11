Ilfattoquotidiano.it - Quella di Musk e dei suoi uomini è una ricetta di “fascismo aziendale”, ecco perché lo penso

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Andrea Stroppa, colui che in Italia è accreditato come rappresentante di Elon, ha concluso una sua intervista su Il Giornale affermando: i sindacati non servono. Basta questa affermazione per definire chi la fa: un sostenitore di unche nei luoghi di lavoro nega ai dipendenti quelle libertà costituzionali di cui il padrone pretende per sé il massimo delle garanzie e disponibilità.Elonè un padrone che ha proibito ai propri dipendenti negli Usa di organizzarsi in sindacato e che ha persino vietato ad essi di indossare magliette con loghi sindacali. Un padrone che controlla minuziosamente come i propri dipendenti si comportino in ogni momento della loro vita, per cacciare chi non sia d’accordo con lui. E non vengono solo colpiti dissidenti e rompiscatole che vorrebbero un sindacato.