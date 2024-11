Ilrestodelcarlino.it - Piazze chiuse, è polemica. Parte la raccolta firme

Tiene sempre più banco a San Mauro Pascoli lasul rifacimento delleMazzini e Battaglini, non tanto per il loro recupero, ma per il fatto che con i nuovi lavori verrà interdetto l’ingresso delle auto nelle. Nei giorni scorsi è intervenuto Raffaele Bernabini, presidente della Confcommercio di San Mauro Pascoli, che ha detto che la chiusura totale alle auto nellepuò divenire un colpo mortale alla già esigua vitalità del paese. Tutti sono d’accordo che a San Mauro Pascoli un centro imprigionato non serve a nessuno, a chi ci va e a chi ci lavora. Occorre valorizzare commercio, turismo e terziario, risorse identitarie di San Mauro Pascoli. In questo senso un punto focale sono gli interventi di rigenerazione urbana che rimettano in circolo edifici non sfruttati o sottoutilizzati e un rilancio in grande stile del turismo attraverso una maggior sinergia con quello rivierasco e delle colline e con circuiti che vanno progettati in maniera congiunta per valorizzare le attrattive marittime, montane, ambientali, sportive, enogastronomiche, artistiche e culturali.