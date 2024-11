Lanazione.it - “Libriamoci” esplora il tema dell’origine dal mito alla letteratura

Daniele Mencarelli e Cristina Dell’Acqua, con il talk dal titolo ‘Ricominciare dall’origine. Dal’ e con la presentazione del libro ‘Brucia l’origine’, sono i protagonisti di stasera, nella nuova tappa della quattordicesima edizione di ‘. Leggere ovunque, leggere comunque’, che prosegue fino a domenica. Appuntamento al Teatro Civico, dalle 21. Cura poetica della lingua e potenza dei sentimenti, si distillano con stupefacente limpidezza in un romanzo dal ritmo velocissimo. Mencarelli offre il quadro appassionante, la tranche de vie, di un quartiere della periferia romana che potrebbe essere una qualsiasi periferia, concreta ed esistenziale, in cui il protagonista coltiva un desiderio di esprimersi che non si appaga mai, un bisogno di appartenenza che non sa come incarnarsi.