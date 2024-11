Monzatoday.it - L'asfalto cede (ancora): transenne lungo il passaggio pedonale

Leggi su Monzatoday.it

Dopo il caso del cedimento del manto stradale in via Buonarroti un lettore ci segnala un altro problema simile in via Cavallotti.Anche in questo caso il cedimento risale ad alcune settimane fa, così come il posizionamento delle. “C’è stato un cedimento all’altezza del civico 55 in.