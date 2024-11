Ilfattoquotidiano.it - I sindacati: “Il tavolo su Stellantis è fallito, la trattativa vada a palazzo Chigi”. Dal governo solo 200 milioni per l’automotive

Sono200i fondi ripristinati per la crisi deldopo l’azzeramento dello stanziamento iniziale da 4,6 miliardi. “Non è nulla” dice il segretario nazionale della Fiom Cgil, responsabile settore mobilità, Samuele Lodi, al termine dell’ennesimoche si è svolto al ministero per le Imprese e il Made in Italy. “L’incontro è stato lungo ma deludente” ha aggiunto, spiegando che il prossimo incontro si svolgerà sempre al Mimit il 16 dicembre.Ichiedono però di spostare la. “L’annuncio del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di convocare il prossimoal Mimit per poi arrivare ad un’intesa con l’azienda da siglare a, è insoddisfacente. Abbiamo bisogno nell’immediato della convocazione delin quanto è necessario coinvolgere anche gli altri ministeri, altrimenti ci autoconvocheremo”, dicono sempre Samuele Lodi e Maurizio Oreggia, coordinatore nazionale automotive per la Fiom-Cgil.