Lanazione.it - Grande partecipazione agli incontri di Con Arezzo a Olmo e Santa Firmina

Leggi su Lanazione.it

, 14 novembre 2024 –di ConMeucci: “Insieme a cittadine e cittadini per rimettere al centro del dibattito pubblico i problemi delle frazioni” Si è parlato dell'urgenza degli interventi di manutenzione del territorio, di sicurezza stradale (in particolare della SR71), di nuovi strumenti di, del presente e del futuro della città.successo per le ultime due iniziative della Lista civica delle Frazioni - Con, dove cittadine e cittadini si sono incontrati per chiedere risposte ai tanti temi che restano aperti pere le sue realtà fuori dal centro. “Il dialogo è fondamentale per chi ha responsabilità di governo locale - spiega Alessandro Meucci, Coordinatore Lista Civica delle Frazioni - Con-.