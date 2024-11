Ilgiorno.it - Frigoriferi e scarti edili tra il verde: tre pizzicati per i rifiuti scaricati vicino al parco

Zelo Buon Persico (Lodi) – Andavano a scaricare senza alcun tipo di ritegno in un’area adiacente ad unfrequentato da diverse persone e uno di questi ecofurbi, un cinquantenne lodigiano, ha visto bene di liberarsi pure diche andrebbero smaltiti secondo una precisa procedura, incappando dunque in sanzioni penali. Gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Nord Lodigiano hanno pizzicato tre persone che, in diverso tempo, avevano alimentato e fatto crescere una vera e propria discarica abusiva nei pressi della provinciale 415 Paullese, in territorio della frazione di Bisnate di Zelo Buon Persico. Uno di loro è stato però anche denunciato a piede libero e dovrà rispondere di reati ambientali davanti ad un giudice tenuto conto che i vigili urbani hanno accertato che venivanonon semplici sacchetti di pattume domestico (circostanza già grave in sè), ma materiale definito pericoloso come pezzi didi demolizionizie e addirittura vecchi sanitari.