Lettera43.it - Fermato in Russia con 170 grammi di hashish: un italiano rischia 20 anni di carcere

Leggi su Lettera43.it

Ha 30il cittadinoche è stato arrestato indagli agenti del servizio di frontiera. L’uomo, di cui non è stato reso noto il nome, è statoai confini ed è accusato di aver tentato di entrare nel Paese con addosso 170di. A raccontarlo sono state le Dogane russe sul proprio canale Telegram. La vicenda risale allo scorso settembre e il 30enne è ancora in custodia. Incriminato per contrabbando di sostanze stupefacenti in grande quantità,una condanna fino a 20di reclusione. A seguire il caso è il consolatoa San Pietroburgo. L’arresto è avvenuto al valico di frontiera di Ubylinka, da cui l’uomo ha tentato di fare il proprio ingresso inin moto. L’era nascosto all’interno di una scatola contenente frutta secca.Articolo completo:incon 170di: un20didal blog Lettera43