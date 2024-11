Superguidatv.it - Elodie è icona senza-veli nel ‘Calendario Pirelli 2025’: il messaggio del nude-look

Ad anticipare il nuovo anno è, con la scelta – inaspettata per i fan – di posare per il Calendario2025. La nuova opera dell’ex allieva cantante ad Amici di Maria De Filippi è un nudo integrale, dove la popstar diviene l’espressione di unche trascende i pregiudizi dettati dalle apparenze.a nudo: l’-Pop nel Calendario2025L’ex Amici 15 (seconda classificata alla 15a edizione di Amici) segna con un’immagine di sé, nel progetto in calendario per il nuovo anno 2025 alle porte, la svolta nella carriera di artista, confermandosi un’del Pop.Nonostante la mancata vittoria al talent di Maria De Filippi,può dirsi una tra i volti femminili più influenti nel mondo delle arti, dei talenti scoperti ad Amici. Come Annalisa, che si afferma come il fenomeno d’Europa agli MTV EMA’s, ancheè espressione della “grande bellezza” made in Italy, che è cultura nel mondo.