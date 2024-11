Ilrestodelcarlino.it - Cinque mesi di agonia dopo il ribaltone. Il sindaco di Osimo si è dimesso:: "Impossibile andare avanti così"

L’aveva detto: "Se lunedì non c’è unione nel voto in Consiglio mi dimetto dadi". Eè stato ad appena 5dalla vittoria elettorale che aveva strappato la città al centrosinistra. Francesco Pirani si è preso solo un giorno e mezzo in più per le trattative che sono fallite miseramente con, addirittura, il summit più importante tra i capigruppo annullato all’ultimo. I 120 giorni non sono bastati per trovare unioni. Il "matrimonio forzato" di una maggioranza forse troppo ampia è finito. Gli incontri avrebbero dovuto produrre un documento in extremis per un accordo che garantisse alla sua amministrazione una programmazione di lunga durata con le Liste civiche di Dino Latini, il tutto in accordo, ovviamente, con il gruppo di Sandro Antonelli (vice) con cui Pirani si era apparentato ufficialmente al ballottaggio, e Fratelli d’Italia, unico partito in maggioranza.