Bryan Adams e Dream Theater Altri super annunci per il Summer

LuccaFestival raddoppia e dopo glisingoli di lunedì e di martedì, ieri sono arrivati quelli die dei, che portano a quota sei gli artisti in cartellone per l’edizione 2025.tornerà dunque in Italia in estate, dopo il “sold out“ a Milano di domenica scorsa: il 27 luglio sarà in piazza Napoleone, a distanza di dodici anni dalla sua unica presenza a Lucca, nel 2013, con una tappa del “Roll with the punches 2025 tour“. Il concerto includerà sia i brani dell’ultimo album “So Happy It Hurts”, che le innumerevoli hits con cui la star canadese ha occupato le classifiche di tutto il mondo negli ultimi 40 anni. Da “Heaven“ a “of 69“, da “Please forgive me“ a “Run to you“, la carriera del songwriter canadese è costellata da brani rimasti indelebili nei cuori dei fan di tutto il mondo, Italia compresa, ovviamente.