Calciomercato.it - Bordata Milan: “Squadra costruita da chi non ha mai fatto il ds” | VIDEO CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Sul canale Youtube di Calciomercato.it il punto sullarossonera, dito puntato nei confronti della dirigenzaTempo di pausa delle Nazionali e in casa rossonera è tempo di riflessioni su quelli che sono state le gare fino a qui disputate., a Zona Rossonera dito puntato contro la dirigenza (LaPresse) – calciomercato.itE a riguardo, nel primo episodio di Zona Rossonera, trasmissione settimanale in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it interamente dedicata al, si è parlato proprio di questo, ma anche di mercato. Ospite Beatrice Sarti, di ‘Radio Rossonera’. “Difficile capire e spiegare questoaltalenante. Pensare alla gara di Cagliari dopo Madrid fa specie. Non è per il pari, ma dopo che hai subito poco dal Real Madrid hai preso tre gol dal Cagliari fa riflettere.