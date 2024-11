Ilnapolista.it - Belgio-Italia, le ufficiali: Lukaku e Buongiorno titolari

Le formazionidi, gara di Nations League, in programma alle ore 20.45.da una parte ee Di Lorenzo dall’altra. Spalletti sceglie Rovella in regia, sugli esterni Cambiaso e Dimarco, mezze ali Frattesi e Tonali. Davanti Retegui supportato da Barella.: Spalletti sceglie Rovella in regia(4-2-3-1): Casteels; Castegne, Debast, Faes, Theate; Engels, Onana; Trossard, Openda, De Cuyper;. Ct.: Tedesco.(3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo,, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui. Ct. Spalletti.Spalletti: «Conogni palla diventa giocabile, fondamentali le marcature preventive su di lui»Alla vigilia di, il ct dell’Luciano Spalletti presenta in conferenza stampa il prossimo impegno degli azzurri in Nations League.