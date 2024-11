Thesocialpost.it - Autista di bus aggredito da ragazzini: “Assurdo, picchiato senza motivo”

Un altroepisodio di violenza che coinvolge un gruppo di minorenni. A Parma, undel servizio di trasporto pubblico Tep è statoda una gang di. L’aggressione è avvenuta in via Mariotti, nel quartiere Lungoparma, mentre l’si trovava alla fermata dell’autobus, e stava chiacchierando con alcuni colleghi prima di iniziare il suo turno.Parma, rissa alla fermata del bus:colpito con un pugno in faccia. Video https://t.co/6C16A55pz9— Tg La7 (@TgLa7) November 14, 2024 >L’ha raccontato alla Gazzetta di Parma che,alcuna provocazione, uno dei giovani gli ha sferrato un pugno in pieno volto. “C’era un gruppo diche cercava la rissa”, ha spiegato la vittima dell’inspiegabile aggressione, “e nel momento in cui abbiamo chiesto di allontanarsi, uno di loro mi ha colpito.