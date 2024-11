Ilfattoquotidiano.it - Allarme per il nuovo Norovirus “Kawasaki”: “Arrivato anche in Italia, è molto contagioso”. Ecco cos’è la “malattia del vomito invernale”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’è un altro virus che sta allertando le agenzie di sicurezza sanitaria, in particolare nel Regno Unito. Dove almeno il 70% dei contagi rilevati negli ultimi tempi è stato causato dal, un virus a RNA tra le principali cause di gastroenterite in molte parti del mondo. In particolare, il responsabile è un ceppo relativamentedel patogeno, classificato dagli scienziati con il nome di GII.17. Si tratta del cosiddetto ceppo “”, già osservatoin. Come informa il bollettino britannico “Nationaland rotavirus report, week 45 report: data to week 43 (27 October 2024)”, nelle settimane 42 e 43 – a cavallo tra ottobre e novembre – è stato registrato più del doppio dei casi rispetto alla media del periodo, calcolata su cinque stagioni per le medesime due settimane.