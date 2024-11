Tpi.it - Al via la prima edizione del Diversity & Equity Coop Camp di Legacoop

Al via ladel “” (DEI), un evento di due giorni promosso dalla Commissione Pari Opportunità di LegaNazionale e volto a sensibilizzare, discutere e dialogare sui temi della parità di genere, diversità ed inclusione. L’iniziativa si terrà a Roma il 14 e 15 novembre presso la Sala Basevi Lega(Via Guattani, 9), in presenza e con streaming, coinvolgendo rappresentanti del mondo istituzionale e accademico, associazioni e organizzazioni.Lagiornata, aperta al pubblico, è in collaborazione con Le Contemporanee, primo mediacivico in Italia impegnato inagne per la parità di genere e contro le discriminazioni multiple, mentre la seconda giornata si concentrerà su attività laboratoriali di co-progettazione con le componenti della Commissione grazie alla facilitazione di 4Form, perché Legariesca sempre più a incarnare il cambiamento che desidera vedere nel mondo.