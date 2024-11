Dilei.it - Affari Tuoi non va in onda stasera 14 novembre: perché cambia la programmazione

La serata televisiva di giovedì 14si presenta diversa dal solito per i tanti fan di, lo storico game show di Rai 1 condotto con grande successo da Stefano De Martino., infatti, il celebre “gioco dei pacchi” non sarà trasmesso, lasciando spazio a unaspeciale.La scelta della Rai: la partita Italia-Belgio al posto diLa decisione di sospendere momentaneamenteper trasmettere la partita di calcio tra Italia e Belgio si inserisce nella strategia di Rai 1 di garantire la massima copertura a eventi sportivi di grande richiamo. L’incontro, valido per la Nations League, sarà trasmesso in diretta da Bruxelles, con il calcio d’inizio previsto per le 20:45, poco dopo la fine del Tg1.La Nazionale italiana, guidata da Luciano Spalletti, affronterà i Diavoli Rossi in un match che potrebbe consolidare il primo posto dell’Italia nel gruppo.