Terzotemponapoli.com - Acampora: “L’arbitro non può essere completamente artificiale”

Il Prof. Giovanni, Professore Ordinario di Informatica dell’Università di Napoli Federico II, ed esperto di intelligenzae calcolo quantistico è intervenuto su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”. Di seguito le sue dichiarazioni.: “L’intelligenzanon può risolvere tutti problemi“Così l’accademico: “L’intelligenzanon può risolvere tutti problemi.non puòe le decisioni arbitrali non possono avvenire in maniera automatica. Le partite avvengono in ambienti molto dinamici e in condizioni meteorologiche diverse. C’è una casistica di episodi molto varia e ampia per allenare l’intelligenza. Per allenare un modello di intelligenzache possa agire come arbitro di una partita di calcio bisogna applicare una tecnica supervisionata del modello.