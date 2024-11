Zonawrestling.net - WWE: Cody Rhodes continua a essere in cima nelle classifiche sulla vendita del merchandising

Dopo aver sconfitto Roman Reigns a WrestleMania 40, aè toccato il gravoso compito diil WWE Champion e di conseguenza anche il volto della federazione. Sebbene più di qualche fan abbia storto il naso osservando al dettaglio il regno di, la maggioranza degli ammiratori sembrafedelmente legata al suo campione. Come ben sappiamo, ladelè un fattore molto importantevalutazioni generali della WWE riguardo a una superstar e l’American Nightmare, in questo campo,a dominare la scena.Parlando a Fightful Select, Sean Ross Sapp ha confermato cheè ancora il revendite del, nonostante siano passati circa sette mesi dal suo trionfo. Il reporter ha anche specificato che il suo dominio dura da diversi mesi ormai ed è stato quasi ininterrotto: il “quasi” fa riferimento alle eccezioni rappresentate dai live events, dove gli articoli brandizzati WWE o legati ai PLE vanno per la maggiore:“è inda diverso tempo ormai.