World Diabetes Day 2024 tutto sulla diagnosi condivisa da un impressionante numero di italiani

Alla vigilia della giornata mondiale dedicata al diabete, andiamo a vedere i numeri di una condizione che riguarda migliaia di.In occasione delDay, che si celebra il 14 novembre, emergono dati significativi riguardanti la diffusione del diabete in Italia. Secondo la sorveglianza Passi per il biennio 2022-2023, poco meno del 5% della popolazione adulta tra i 18 e i 69 anni ha riferito di avere unadi questa patologia. La prevalenza aumenta con l’età e varia in base al genere e alla condizione socio-economica, evidenziando una maggiore incidenza tra gli uomini e nelle fasce più svantaggiate della popolazione.Il diabete colpisce il 5% degliquello che c’è da sapere in merito – notizie.comNonostante la prevalenza generale delle persone affette da diabete sia rimasta stabile dal 2008, si osserva una riduzione statisticamente significativa nella fascia d’età dei 50-69 anni.