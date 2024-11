Oasport.it - Volley, rimonta leggendaria di Milano al debutto in Champions! Da 0-2 a 3-2 contro i belgi del Knack Roeselare

L’Allianznon finisce mai. Sotto 0-2 e in costante difficoltàunoche sembrava davvero in serata di grazia, la squadra di Roberto Piazza ribalta tutto e vince 3-2 alinLeague una partita da due ore e quaranta minuti di emozioni. Qualche errore di troppo, un pizzico di emozione e una formazione con qualche cambiamento di troppo rispetto a quella titolare, costano carissimi ai milanesi nei primi due setunche fa leva sulla bravura del suo regista D’Hulst e sulla efficacia in attacco e al servizio di due giocatori che qualche club italiano potrebbe mettere a breve nel mirino, lo schiacciatore Rotty e il giovane opposto Dermaux.Dal terzo set in poi, però, cala leggermente il livello del servizio della squadra ospite, mentre crescono in modo esponenziale il campione olimpico Yacine Louati, vero e proprio uomini squadra e Ferre Reggers, belgasi aggiudica tre set complicatissimi, dove servono carattere, determinazione e tanta calma e che fanno capire che anche quest’anno giocarela squadra di Piazza sarà molto difficile per tutti gli avversari.