Vannacci bocciato dal Tar del Lazio | sospeso dall’Esercito e stipendio dimezzato

Leggi su Dayitalianews.com

Non finiscono i guai per Roberto. L’eurodeputato ha avuto la porta sbattuta in faccia dal Tar del. Respinto il ricorso contro il provvedimento disciplinare imposto dal ministero della Difesa dopo l’uscita del suo libro “Il mondo al contrario”. L’effetto della decisione del tribunale è chesaràper 11 mesi, periodo durante il quale saràloe sarà detratta l’anzianità.Sul libro il ministro Crosetto aveva affermato: “Sono state espresse opinioni personali che screditano l’Esercito”.“Questa vicenda non è da ritenersi conclusa – spiega l’avvocato Giorgio Carta – in quanto sarà presentato appello al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della decisione del Tar, eventualmente, ove necessario, portando la questione all’attenzione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, laddove si valuterà che la libertà di espressione non solo del Generale, ma di tutti i militari italiani meriti un attento vaglio anche in ambito europeo”.