Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Mattia Cacchione eliminato da Martina: le prime parole

, corteggiatore recentementedaDe Ioannon, ha deciso di raccontare la sua verità dopo la puntata del 12 novembre 2024. Ospite di Casa Lollo 2,ha svelato i retroscena della sua esperienza e le sue reazioni alla scelta della tronista. Secondo lui, l’attenzione diè ormai focalizzata sui corteggiatori Ciro e Gianmarco.non ha nascosto il dispiacere per l’eliminazione e ha ammesso di avere avuto difficoltà nel gestire le dinamiche del programma. Le suesollevano nuovi interrogativi su chiDe Ioannon potrebbe scegliere, con un’ipotesi interessante: “Sceglierà Ciro se per lei non è un problema il fattore dell’età!”.news: ledisull’eliminazioneha parlato apertamente della sua eliminazione, spiegando i suoi sentimenti e le ragioni dietro la decisione diDe Ioannon.