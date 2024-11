Game-experience.it - The Last of Us Serie TV, HBO ha annunciato il periodo di uscita della Stagione 2

HBO e Max hanno rivelato ildisecondaTV di Theof Us, annunciando che l’attesissima nuova tornata di episodi verrà rilasciata nella primavera del 2025.IGN USA ha riportato che il CEO e presidente di HBO e Max Content, Casey Bloys, haildiNaughty Dog durante una presentazioneprogrammazionepiattaforma per il 2025. Purtroppo non è stata rivelata in questa occasione la data diprecisa dello show, ma è lecito immaginare che il primo episodio verrà rilasciato tra Marzo e Maggio, così da poter ottenere la nomination agli Emmy Awards.In attesa di avere altre informazioni, ricordiamo che la secondaTV di Theof Us si prenderà il compito di trasporre in televisione gli eventi raccontanti in Theof Us Parte 2, pluripremiato gioco di Naughty Dog, come evidenziato dallo spettacolare Teaser Trailer pubblicato poche settimane fa.