Metropolitanmagazine.it - Task Team, la recensione del party game: sfide assurde e divertenti

di Olivier Finet – Ghenoss ci propone unda 3 a 18 persone dai 7 anni in su, con partite della durata di 20 minuti circa. Preparatevi a vivere lepiùed inaspettate che ci siano!– Contenuto e RegoleCome è giusto che sia, il contenuto di “” si trova all’interno una scatola rettangolare decisamente più piccola rispetto alle dimensioni standard, ma non proprio da tasca:150 carte,2 blocchetti,2 metri a nastro,10 dadi,10 gettoni,2 trottole,2 matite,1 clessidra da 30 secondi,regolamento.Per raggiungere la vittoria, dovremo far conquistare alla nostra squadra 7 carte sfida. Per poter giocare è necessario suddividerci in 3 squadre. A turno, 2 di queste si affronteranno, mentre la rimanente farà da giudice.