Movieplayer.it - Stucky: perché Giuseppe Battiston è il nostro Tenente Colombo. E gli vogliamo bene

Leggi su Movieplayer.it

Analizziamo similitudini e differenze tra, l'ispettore nato sui libri di Ervas e portato in tv da, e il suo illustre predecessore interpretato da Peter Falk. Di commissari e detective vari è sicuramente piena la fiction italiana, che preferisce andare sul sicuro con procedurali di varia natura e genere. Eppure esiste qualcuno che riesce a brillare nel mucchio e a distinguersi immediatamente dalla massa. Stiamo parlando di, l'ispettore della Questura di Treviso protagonista della serie omonima, liberamente ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas e ambientata nella provincia veneta, portata sullo schermo dal regista Valerio Attanasio e soprattutto da. Fin dal titolo e dalle primissime sequenze, nonostante l'ispirazione letteraria, la serie non ha potuto non farci venire in mente un caposaldo della serialità televisiva .