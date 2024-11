Puntomagazine.it - Spagna: Continuano le inondazioni, scuole chiuse a Malaga

Inprosegue l’allerta meteo in alcune zone sono state evacuate più di 3mila persone edellein provincia diInproseguono lee i forti temporali, questa volta l’ondata di mal tempo si è spostata sulla provincia didove sono state evacuate più di 3mila persone da alcune comunità a rischio esondazione del fiume Guadalhorce.L’agenzia statale di meteorologia ha lanciato un allarme rosso valido per la Provincia dia rischio estremo di forti piogge. L’allerta riguarda anche le zone di Valencia, il sud della Catalogna e in particolare l’Andalusia.Le Autorità hanno deciso di chiudere lenella giornata di oggi, in almeno 60 comuni nella comunità valenziana.Gli addetti alla sicurezza stradale a Valencia hanno ritrovato i corpi di due bambini dispersi nell’alluvione due settimane dopo che che lo tsunami di fango travolgesse il municipio di Torrent.