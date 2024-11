Sport.quotidiano.net - Sinner è sempre il primo della classe. Fritz ko: un remake degli Us Open. Dalla vetta si vede già la semifinale

Leggi su Sport.quotidiano.net

I fantasmiUsson tornati.è come il sale sulla ferita aperta di Taylor. Vince Jannik con un doppio 6-4 sull’americano ancora scottatofinale dello Slam di casa persa proprio con l’azzurro che gli ha rubato il sogno. Le semifinali delle Atp Finals sonopiù vicine. Il verdetto? Solo domani: l’azzurro potrebbe passare comenel suo girone se batterà Medv (match alle 20,30 su Rai 2 e in abbonamento su Sky). Rischierebbe invece di rimanere tagliato fuori solo se perdesse in due set contro il russo, evincesse in due set il prossimo incontro. A quel punto si andrebbe a guardare la differenza game, che difficilmente non sorriderebbe all’azzurro (salvo un suo crollo verticale). Ma ieri lo spettacolo del campo è andato oltre la matematica: uno contro l’altro due uomini, due vite.