Risolto il mistero di Hvaldimir, il beluga-spia della Russia

Roma, 13 novembre 2024 – Ildi, ilritenuto unarussa apparso in un porto norvegese nel 2019 e trovato morto alla fine di agosto di quest’anno, potrebbe essere stato. Il cetaceo è stato avvistato per la prima volta vicino a Hammerfest, nel nordNorvegia, aveva scatenato molte speculazioni per l'imbracatura che indossava, dotata di una videocamera e con l'iscrizione "Equipment St Petersburg". In molti hanno pensato che si trattasse di un animale addestrato utilizzato a fini di spionaggio dall’esercito di Mosca. La scienziata ucraina Olga Shpak, intervistata dalla Bbc, è “certa” di conoscere il vero ruolo die lo scopo del suo addestramento: secondo l’esperta, ilera un “guardiano” di una base navale nel Circolo Polare Artico, addestrato per sorvegliarla.