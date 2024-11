Sport.quotidiano.net - Ravenna di nuovo in campo per la Coppa Italia: "Opportunità per chi finora ha giocato meno"

Col petto gonfio dopo il successo nel derby di sabato contro il Forlì, i cancelli del Benelli tornano ad aprirsi oggi pomeriggio per la. Nel match valido per i trentaduesimi, il– che si era guadagnato il passaggio del turno preliminare, sconfiggendo il Forlì 6-5 ai rigori – riceve la visita della Forsempronese, squadra di Fossombrone, capolista nel girone F in condominio con la Samb. Si gioca, in gara secca, alle 18 (arbitro Radovanovic di Maniago; biglietti a 34, 22, 16, 10 euro, non sono validi gli abbonamenti; diretta in chiaro sul canale youtube delFc) e la formula, come nel turno precedente, garantisce l’accesso ai sedicesimi per chi vincerà il match odierno. In caso di parità al 90’, non sono previsti i tempi supplementari, ma si andrà direttamente ai rigori.