Muratore assassinato Il minorenne sotto accusa aveva tentato il suicidio

Convalidato l’arresto e deciso il trasferimento nel carcere minorile di Firenze, quando le sue condizioni di salute lo permetteranno, per il 17enneto dell’omicidio di Salvatore Postiglione, ildi 56 anni ucciso a coltellate all’alba di giovedì scorso. Il ragazzo non è comparso in udienza e resta ricocerato in ospedale. "Haildue volte la mattina dello scorso 9 novembre, prima che le forze dell’ordine lo individuassero come il presunto assassino – spiega l’avvocato Ilario Taddei, che lo difende con collega Samuele Ferocino –. Hadi tagliarsi la gola con un coltello da pane, ora è sedato e non è in grado di parlare". Il ragazzo, che vive con la mamma e una sorella più piccola, era già seguito dai servizi sociali. Nessun precedente di tipo penale. "Viene da una situazione familiare moldo difficile – continua il legale –, è stato abbandonato dal padre, a cui il Tribunale civile due anni farevocato la potestà genitoriale.