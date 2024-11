Biccy.it - Lorenzo Spolverato sussurra: “Ho buttato fuori Iago, ecco cosa faccio ora”

L’ego smisurato diieri sera al Grande Fratello è stato pompato dal 60% ottenuto nel sondaggio e anche dal fatto che la maggior parte della casa si sia schierata a favore della sua recita d’amore con Shaila Gatta. Subito dopo la puntata il gieffino se l’è presa con Luca Calvani, MariaVittoria Minghetti, Jessica Morlacchi, Helena Prestes e Javier Martinez: “Quanta falsità c’è qui dentro. Ma poi quelli che non mi credono e non credono nella nostra storia?, quelli schierati sulla strategia. tutte nomination! Forse salvo Jessica, vedremo“. Il concorrente che si crede una sorta di semidio (“o un idolo”), si è poi appartato con Shaila Gatta e le hato: “Ho. E adesso.”: “ Sono felice che sei qui, ero meno felice se fosse tornatoinfatti quando l’ho visto in tugurio ho detto no non è possibile” #grandefratello— il Professore (@professorez9) November 13, 2024: nel suo mirino c’è Luca Calvani.